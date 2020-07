Bmw, elettriche ieri e oggi

Non tutti sanno che l'elettrico non è certo un'invenzione di questi anni. Ogni Casa automobilistica ha i propri studi ed esemplari del secolo scorso (se non prima, già che si torna al 1832), per Bmw si tratta di riavvolgere fino ai Giochi Olimpici di Monaco del 1972. I membri del comitato organizzatore si muovevano su due 1602 Electric, anche se le batterie al piombo del peso di 350 chilogrammi e un'autonomia di circa 60 chilometri, non erano l'ideale per pensare ad una vettura di produzione.