Auto dell'anno 2020: ci sono anche Taycan e Model 3

La giuria internazionale, composta da esperti del settore, ha comunicato i sette modelli finalisti per il premio Auto dell’anno 2020, che verrà assegnato al Salone di Ginevra nel mese di marzo del prossimo anno. Due i modelli elettrici presenti tra le candidature. La Tesla Model 3, modello full electric più venduto al mondo, disponibile sul mercato nella versione con un solo motore posteriore da 238 cavalli e con due propulsori elettrici montati davanti e dietro.Poi c’è la Porsche Taycan, macchina a trazione integrale disponibile in tre motorizzazioni che vanno dai 530 ai 761 cavalli. La Taycan, prezzo di partenza vicino ai 112.000 euro, è la scommessa per il futuro della casa di Stoccarda, impegnata da questa stagione anche nel mondiale di Formula E.