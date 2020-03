A Londra l'automobile si ricarica al lampione

ORIGINALE E PRATICA

Grazie a una partnership tra la Siemens, la municipalità di Westminster e Ubitricity, società specializzata in questo tipo di servizio, centinaia di lampioni-ricarica sono già entrati in funzione a Londra. Per la precisione, a Westminster sono già 296 e entro l'anno, coronavirus permettendo, ne saranno attivati altri 450.

Questa soluzione originale permette così di utilizzare strutture già esistenti senza doverne impiantare di nuove (gli interventi di modifica non sono troppo costosi), ed è in grado di fornire una rete capillare di ricarica riducendo l'impatto ambientale. Le colonnine-lampione appartengono alla categoria di tipo 2, che va dai 3 ai 22 Kw di potenza.

Ubitricity ha inoltre già avviato soluzioni simili anche in Germania, a Monaco e Berlino, mentre in Italia nel 2018 era stata avviata una sperimentazione a Pescara da parte di Enel X, ma non si sono registrati seguiti significativi. A Verona, però, attualmente ne sono presenti due, potrebbe essere un nuovo inizio.

L'unica raccomandazione è quella di lasciare libero lo spazio una volta terminata la ricarica.