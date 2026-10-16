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La Tesla Roadster vola (e viaggia a 600 km/h)

L'ultima automobile prodotta dalla casa americana promette effetti speciali e accelerazioni da space shuttle

di Redazione Drive Up
16 Ott 2026 - 09:42
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© Ufficio Stampa

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Sono bastati nove anni a Elon Musk per rispettare tutte le promesse. La Tesla Roadster avrebbe dovuto avere prestazioni inedite con la capacità persino di staccarsi da terra e volare. La presentazione, anzi, la dimostrazione di questa notte non ha lasciato spazio ai dubbi: la sportiva elettrica è velocissima e vola davvero. Peccato che non potrà essere utilizzata per strada.

Come un razzo
La versione Rocket, con un solo posto, sarà riservata a pochissimi clienti selezionati da Tesla stessa. Sarà l'unica a essere equipaggiata con i "razzi" sviluppati in collaborazione con SpaceX che le permetteranno di staccarsi, letteralmente, da terra. Insomma, questa è la Roadster che Musk ha svelato al mondo durante la presentazione show ma che non potrà essere utilizzata per strada. Nessun ente regolatore sembra poter omologare questo tipo di tecnologia su strade pubbliche.
Velocissima
Passiamo alle prestazioni. Elon ha anticipato che la Roadster avrebbe avuto un'accelerazione e una velocità massima senza precedenti. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, i 100 km/h possono essere raggiunti in 0,81 secondi mentre la velocità massima (ipotizzata) è di 615 km/h. Valori pressoché insostenibili per qualsiasi essere umano che non abbia una preparazione fisica aeronautica. In ogni caso vedremo se sarà così: Tesla non ha comunicato dati sulla potenza e sulla capacità della batteria. L'unica certezza è che questa sarà l'ultima auto del marchio americano senza guida autonoma

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