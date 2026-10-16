La Tesla Roadster vola (e viaggia a 600 km/h)

Come un razzo

La versione Rocket, con un solo posto, sarà riservata a pochissimi clienti selezionati da Tesla stessa. Sarà l'unica a essere equipaggiata con i "razzi" sviluppati in collaborazione con SpaceX che le permetteranno di staccarsi, letteralmente, da terra. Insomma, questa è la Roadster che Musk ha svelato al mondo durante la presentazione show ma che non potrà essere utilizzata per strada. Nessun ente regolatore sembra poter omologare questo tipo di tecnologia su strade pubbliche.

Velocissima

Passiamo alle prestazioni. Elon ha anticipato che la Roadster avrebbe avuto un'accelerazione e una velocità massima senza precedenti. Secondo quanto dichiarato dalla Casa, i 100 km/h possono essere raggiunti in 0,81 secondi mentre la velocità massima (ipotizzata) è di 615 km/h. Valori pressoché insostenibili per qualsiasi essere umano che non abbia una preparazione fisica aeronautica. In ogni caso vedremo se sarà così: Tesla non ha comunicato dati sulla potenza e sulla capacità della batteria. L'unica certezza è che questa sarà l'ultima auto del marchio americano senza guida autonoma.