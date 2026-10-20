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Subaru, addio al boxer: venderà solo elettriche

Gli ultimi modelli a combustione usciranno di produzione entro la fine del 2027

di Redazione Drive Up
20 Ott 2026 - 10:47
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© Ufficio Stampa

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Subaru svolta nettamente verso l'elettrico. Almeno in Europa, dove entro la fine del 2027 interromperà la vendita delle automobili termiche. Dopodiché resteranno in gamma soltanto Uncharted, Solterra ed E-Outback: addio quindi al mitico motore boxer che non sarà più disponibile nel giro di un anno dopo oltre sei decenni di attività.
Un mito che se ne va
L'indiscrezione arriva dalla rivista tedesca Auto motor und sport ed è stata confermata da Subaru Germania. Il piano di escludere i motori a combustione è dovuto a un tema di emissioniomologazioni. Il boxer, sebbene sia già disponibile in configurazione ibrida, non corrisponde più ai criteri in materia ambientale e adeguarlo ai parametri richiede un investimento che difficilmente può ripagare visti i ridotti volumi.
Una leggenda anche nei rally
Subaru ha costruito molto della sua reputazione sulla qualità della trazione integrale permanente e sull'affidabilità del motore boxer. Una "coppia" che ha dimostrato tutto il suo valore anche nel motorsport, convincendo soprattutto nel Mondiale Rally dove la Impreza resta uno dei miti "dell'epoca d'oro". La scelta fatta per il mercato europeo non avrà implicazioni simili sugli altri continenti, dove il marchio giapponese continuerà nel solco della sua tradizione

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