Promossi e bocciati: Ghoulam è il primo grande acquisto

30/05/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

Qualche mese fa, in conferenza stampa a Castel Volturno, Carlo Ancelotti sottolineò che il finale di stagione sarebbe tornato utile per definire i promossi e i bocciati in vista della prossima stagione. Proviamo dunque a individuare le note liete: di sicuro i 3 portieri , che hanno offerto garanzie, dovrebbero essere riconfermati. Al massimo Karnezis potrebbe chiedere di andare via per provare un’esperienza da protagonista altrove, in caso contrario resterà a Napoli.

In difesa si riparte da Koulibaly, che lo stesso tecnico ha confermato esponendosi con un secco: “Non va da nessuna parte, come Mertens”. Albiol, nonostante l’età, rappresenta una certezza. Con Maksimovic confermato, bisogna capire se Chiriches, che ha avuto qualche problema fisico, sarà ancora nel gruppo del reparto arretrato. Dopo l’esperienza sporadica da titolare, chi dovrebbe partire per disputare altrove un campionato completo dovrebbe essere Luperto (che qualche piccolo e normale peccato di gioventù l’ha commesso). Sugli esterni si riparte da Malcuit e Ghoulam, quest’ultimo da considerare un vero e proprio nuovo acquisto, pienamente recuperato. Personalmente terrei anche Mario Rui, anche se sia lui che Hysaj (stesso agente), potrebbero cambiare aria dinanzi a proposte interessanti.



A centrocampo rientra Rog dopo l’esperienza non esaltante al Siviglia. Confermati Allan, Zielinski, Callejon e Fabiàn Ruiz. In uscita Diawara (poco utilizzato, complice anche l’indisponibilità fisica) e, se dovessero arrivare offerte, verranno valutate anche le posizioni di Ounas, Verdi e Younes. Milik dovrebbe ricoprire il ruolo di seconda punta. Rientra anche Inglese, che dovrebbe essere ceduto nuovamente (in prestito o a titolo definitivo, secondo le opportunità che si presenteranno). Mertens e Insigne i punti da cui ripartire. Non escluderei un’esperienza importante per Gaetano, in prestito, per consentirgli di acquisire esperienza, dopo la bella stagione disputata con la Primavera.



Per sommi capi, dovrebbero essere queste le indicazioni raccolte dallo staff tecnico. Poi spazio al mercato: Lozano piace ad Ancelotti, ma la trattativa con il Psv non sembra così semplice. Trippier, oltre Di Lorenzo, potrebbe rinforzare la corsia esterna. Veretout convince in cabina di regia. E poi il bomber: Icardi sarebbe la ciliegina sulla torta per provare a ridurre il gap dalla Juventus, anche se si fa strada l’ipotesi Rodrigo del Valencia, un attaccante tutto mancino, che ho visionato, e al quale preferirei un Duvan Zapata per forza e struttura fisica. Non sono operazioni facili, ma mai dire mai.