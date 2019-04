Napoli, torna Albiol: arma in più per ribaltare l'Arsenal

13/04/2019 di RAFFAELE AURIEMMA

La domanda che a Napoli passa di bocca in bocca è sempre la stessa: perché, in una gara decisiva per l’esito di questa stagione, il Napoli è sceso in campo soltanto nel secondo tempo? Perché troppi calciatori hanno smesso di rendere per quello che valgono, dall’inizio di questo 2019. Soprattutto i tre leader, Koulibaly, Allan e Insigne, intimamente ed inconsciamente distratti dalle troppe voci di mercato che li inseguono.