Napoli, Lozano prende la mira contro la Juve

Può essere vista come una forma di disimpegno rispetto alla propria attività, molto frenetica in questa fase dell’anno. Invece, il periodo di vacanza a Capri che De Laurentiis ed il ds Giuntoli si sono concessi a Capri fino al giorno 30, rappresenta un segnale di serenità. Di sicurezza in quelle che sono state le azioni di mercato del Napoli. Manolas, Di Lorenzo, Elmas e Lozano sono i rinforzi che Ancelotti aveva immaginato, aspettando che arrivi anche l’attaccante centrale. Di scorta oppure da schierare titolare? Questo dipende solo da Icardi, ormai (quasi) fuori tempo massimo rispetto alla tempistica contrattuale del club azzurro.

Ma si può attendere standosene serenamente distesi al sole del golfo, a bordo piscina dell’hotel Quisisana. Chi vuole il Napoli può accomodarsi lì, saranno i benvenuti sull’isola azzurra, sia i rappresentanti di Llorente, che la moglie-agente di Maurito. Qualcosa ancora succederà, ma senza fretta e senza ansia, perchè Ancelotti si fida della rosa che il patron gli ha messo a disposizione. In particolare di Hirving Lozano. Il suo pupillo, quello del quale si innamorò quando, commentando per Televisa i Mondiali del Messico in Russia, vide quanto fosse bravo il Chucky durante la sfida (con gol annesso) alla Germania. “Presidente, prendimi Lozano”, fu la telefonata del giorno dopo da Mosca a Roma e da quel giorno De Laurentiis ha cominciato un lavoro certosino, prima ai fianchi e poi di impatto, con Mino Raiola. Alla fine Lozano è arrivato a Napoli ed ora scalpita di fronte alla prospettiva di esordire sabato sera all’Allianz Stadium.

Da Castelvolturno a Posillipo (dove ha preso casa con la moglie Ana) tutti gli hanno spiegato cosa vuol dire per i fan azzurri la sfida contro la Juventus e Lozano ha fatto sua la missione di provare a batterla, come gli è sempre successo nelle sue altre squadre: al Pachuca aveva l’America come “nemica” sportiva ed al Psv c’era sempre l’Ajax nel mirino. Ma giocherà lo scattante messicano in casa di Madame? Non dal primo minuto, sarebbe sorprendente se Ancelotti decidesse di schierarlo titolare dopo soltanto una settimana in gruppo, però uno squarcio di partita quasi certamente lo giocherà. E Lozano ci tiene tanto anche per confermare una sua tradizione e centrare un importante record personale: ha sempre fatto gol nella sfida di esordio con un nuovo club ed il prossimo per lui sarà il centesimo gol da professionista. Sai che gusto se tutto ciò accadesse in casa della Juventus?