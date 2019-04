Napoli, Insigne allontana le sirene di mercato e Mertens punta al record

09/04/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

Dopo il pareggio non proprio entusiasmante contro il Genoa, ma che di fatto non altera il consolidamento del Napoli al secondo posto in classifica, è tempo di Europa League. Non sarà come riassaporare l’urlo “The Champiooons”, ma pur sempre di Europa si tratta, con avversari che, ai Quarti, sono di tutto rispetto. Passano i minuti e sale la febbre Arsenal, con un San Paolo che, nel match di ritorno, si annuncia pieno, come giusto che sia. Prima però non bisogna sbagliare la sfida d’andata all’Emirates ed i napoletani al seguito della squadra saranno tremila! Ed allora è tempo di bilanci per scegliere l’11 titolare. Così se per grandi linee i titolari selezionati dovrebbero essere i più utilizzati, è lecito domandarsi: che impressioni ha raccolto Ancelotti da Mertens ed Insigne? Sicuramente positive, stando a come il tecnico mi ha risposto in conferenza stampa post Genoa al San Paolo. “Insigne sarà della sfida”, ha chiosato l’allenatore. Bisognerà capire se partirà dal primo minuto o se a gara in corso.