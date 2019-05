Mercato: tra i terzini e l'attacco spunta lo 'sfizio' De Rossi

21/05/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

Vittoria di maturità e sostanza contro l'Inter. Quattro gol per salutare nel migliore dei modi il pubblico del San Paolo, grazie alle splendide reti di Zielinski, Mertens e Fabian Ruiz . Quattro gol non casuali, frutto di esperimenti tattici studiati da Carlo Ancelotti, che hanno dato dei risultati evidenti. Su tutti le posizioni di Fabian Ruiz (largo a sinistra, com'era già capitato di vederlo ad inizio stagione) e Zielinski (centrale con licenza di concludere), due stantuffi che hanno mandato in tilt i nerazzurri e hanno trovato anche la via del gol. Realizzazioni di pregevole fattura, non c'è che dire.

Ma al di là del rotondo 4-1, con la rete dal dischetto di Icardi, amabilmente concessa da Doveri, oltre alla nota lieta Karnezis, sono state le riflessioni post gara a tenere banco. Un Aurelio De Laurentiis a tutto tondo, tra presente e futuro. Il numero 1 del club ha fatto capire che gli interventi saranno mirati, sulle fasce e in attacco. Occhio quindi ai terzini, ma anche ad (almeno) un attaccante d'area di rigore. Pane per i denti di noi giornalisti, che di sicuro proveremo a rintracciare i vari identikit che offre il mercato. Va però fatta una riflessione, senza lasciarsi prendere dai facili entusiasmi: sia Malcuit che Ghoulam hanno chiuso la stagione su ritmi importanti. Considerata l'esultanza poco "euforica" di Mario Rui, dopo il gol alla Spal, viene da pensare (per esclusione) che sia lui che Hysaj saranno oggetto di valutazioni. Anche se c'è un aspetto da non sottovalutare.



A tirare il freno ci ha pensato Ancelotti, che proprio in merito alle dichiarazioni di ADL, ha chiarito che non verranno fatti acquisti giusto per il gusto di farli. Con Milik che può ricoprire il ruolo di seconda punta, va individuato (per struttura e caratteristiche tecniche) il nome del bomber: così, su due piedi, verrebbe da dire Icardi, che però ha ribadito l’intenzione di restare all'Inter. Il tutto dipenderà molto anche dal futuro delle varie panchine in fase di definizione. Intanto però, tra i terzini e il discorso attaccante, dopo la conferma di Mertens e Insigne che non sembra intenzionato a cambiare aria, spunta lo sfizio De Rossi per il centrocampo. ADL lo accoglierebbe a braccia aperte. Un elemento del genere, anche se 35enne, può sempre tornare utile nello spogliatoio, soprattutto nei momenti delicati, che spesso si presentano tra Champions e campionato. Vuoi vedere che si tolgono lo sfizio? Chissà...