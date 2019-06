L'Atalanta "avvisa" il Napoli: Zapata via solo per 50 milioni

14/06/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

L'Atalanta valuta Duvan Zapata 50 milioni di euro, prendere o lasciare. Non concede deroghe il presidente Percassi, patron dei nerazzurri. O forse spera di porre un limite al desiderio recondito del suo bomber di salutare la Dea per riabbracciare Partenope. Un messaggio rivolto al Napoli ma anche alle squadre di Premier League interessate a Duvan. L’attaccante colombiano andrà via se arriverà l'offerta giusta, altrimenti sarà comunque ben felice di restare a Bergamo per giocare la Champions League. Duvan, ovviamente, non disdegnerebbe un ritorno all’ombra del Vesuvio, che lasciò soltanto perché non riusciva a trovare spazio. Caratteristiche fisiche imponenti: Zapata sarebbe un ottimo puntello per l’attacco del Napoli, con il club partenopeo che a distanza di tempo, probabilmente, si sarà pentito di averlo ceduto a titolo definitivo, anziché in prestito.



Restando sempre in casa Atalanta, un altro elemento che piace è Josip Ilicic, il quale non ha nascosto il desiderio di approdare in un top club. Un suo eventuale arrivo farebbe comodo. Va anche precisato che Ilicic non ostacolerebbe James Rodriguez, essendo entrambi graditi al tecnico Carlo Ancelotti. Intanto mi giungono indiscrezioni su un interessamento del Napoli per Eljif Elmas, centrocampista classe ‘99 del Fenerbahce, talento macedone ma di origini turche. Ho visionato alcune sue prestazioni e devo dire che un elemento con caratteristiche interessanti: ama svariare su tutto il campo ed è dotato di una buona tecnica. In cabina di regia, sinistro-destro, finte al momento opportuno per saltare l’avversario e far ripartire l’azione in velocità, dimostra una discreta visione di gioco. Il Fenerbahce, pur avendo come obiettivo la vittoria del campionato, è disposto a cedere dinanzi ad offerte importanti. Elmas è seguito dal Napoli, ma anche da Tottenham, Atletico Madrid e Inter. Il costo del cartellino si aggira attorno ai 15 milioni di euro. E' un giocatore che ha delle buone prospettive e può ancora migliorare con accanto calciatori esperti. Insomma il Napoli sembra avere le idee abbastanza chiare su come puntellare una rosa già di qualità, soprattutto grazie alle indicazioni che stanno pervenendo da Carlo Ancelotti. Dopo una stagione in cui la rosa è stata valutata, è tempo di accorgimenti mirati per accrescere il valore complessivo del gruppo.