James-Napoli: ci siamo! AdL non parla mai casualmente

21/06/2019 di ANTONIO PETRAZZUOLO

James Rodriguez-Napoli, questo matrimonio s’ha da fare. Jorge Mendes si trova a Madrid: l’agente portoghese sta trattando il trasferimento dal Benfica all’Atletico di Joao Felix. Concluso l’affare da 120 milioni si siederà a tavolino per parlare con il Real Madrid. Obiettivo? Condurre James Rodriguez al Napoli. La trattativa è in via di definizione ed Aurelio De Laurentiis ha di fatto delegato tutta l'operazione nelle mani sapienti dell’amico procuratore portoghese.



Il team di ADL fa affidamento sulla volontà dell’attaccante di trasferirsi all’ombra del Vesuvio per ritrovare Carlo Ancelotti. Tutto ruota, in essenza, attorno alla formula del prestito. Il Real Madrid vorrebbe quello con obbligo di riscatto (a cifre leggermente più basse), mentre il Napoli spinge per averlo con diritto, aspetto che però prevede una spesa maggiore al momento della firma. Dalla richiesta iniziale di 55 milioni di euro, i blancos sono scesi a circa 40 milioni. La sensazione è che ci sarà il lieto fine.



Ho letto molti commenti negativi in seguito alle dichiarazioni di De Laurentiis alla radio ufficiale del club. Ricordiamo che, in tema di mercato, le tenere bugie sono all’ordine del giorno. Personalmente ho letto le parole del numero 1 partenopeo come un chiaro segnale ai colleghi presidenti: quasi come a voler ribadire che “ccà nisciuno è fesso!” e che, a cifre ragionevoli, le operazioni in essere possono trovare una conclusione positiva. In quest’ottica vanno lette le considerazioni su Manolas, che la Roma vorrebbe cedere a prezzo pieno. Su Lozano, individuato come alternativa eventuale a James Rodriguez, va invece sottolineato che il Psv non intende fare sconti.



Di sicuro il Napoli può autofinanziare gli eventuali acquisti, facendo cassa grazie alle cessioni di Diawara, Rog, Inglese, Verdi, Hysaj, Rui e volendo anche Ounas e Younes. Considerando che al momento di offerte folli per Insigne ed Allan non ne sono pervenute, resta viva la necessità di trovare un bomber. E dopo l’assist al bacio, con la maglia della Colombia, di James per la testata di Duvan Zapata chissà che qualche nuovo ragionamento non venga fatto.