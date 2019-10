Milan, finalmente torna a parlare il campo!

OGGI CON BALZANO PROTA

di

PIETRO BALZANO PROTA

Finalmente si ricomincia. Ci lasciamo alle spalle polemiche, chiacchiere, polemiche e quant'altro. Per un attimo nel dimenticatoio, Serie D, Cessi, "abbiamo venduto a Yonghong Li e non a Elliot", unostadioperMilano, il bilancio e le cessioni imminenti ancor prima dell'apertura della finestra di mercato. Appurato quindi che il Milan non è fallito nemmeno oggi, ma che gli step per scalare le due montagne, una economica e una sportiva (cit.), sono ancora un'infinità, finalmente possiamo far tornare a parlare il campo. Non che fino ad oggi ci abbia detto cose molto migliori, ma ora inizia la stagione 2.0. Lasciamo che parli quindi, anzi, a dire il vero tocca prima a Pioli oggi in conferenza stampa. Sono molto curioso sia delle sue parole odierne, sia delle sue scelte di formazione per domenica. A quanto filtra da Milanello, l'umore del gruppo è tornato positivo, Pioli con dei piccoli gesti sta conquistando tutti, quantomeno a livello personale. Sorriso d'ordinanza addosso, il voler imparare i nomi di tutti i dipendenti e via dicendo, il mister si sta presentando così, con semplicità. Non lo stiamo incensando, tantomeno giudichiamo questo un qualcosa di straordinario, ma ci limitiamo a raccontarvelo.

Archiviato quindi Giampaolo (anche se da quel che abbiamo preso, nello staff c'è chi è ancora molto deluso e ritiene che l'esonero sia stato un tradimento da parte di qualcuno. Ci stiamo lavorando..), al quale auguriamo comunque un grande in bocca al lupo, si volta pagina per l'ennesima volta in casa Milan, con i tifosi che come sempre, dopo l'arrabbiatura iniziale si tengono per mano in questi giorni tristi e sono pronti a supportare il Milan. Giuravano tutti di non esserci, erano stufi e sfiniti, invece domenica sera saranno in 50mila a cantare, gridare, gioire, disperarsi e quel che sarà. Sono splendidi. Il Milan ha già i top player e sono proprio loro. A parte questo, ancora dubbi di formazione per il mister: se a centrocampo l'orientamento è Kessie, Biglia, Paquetà, in attacco permangono ancora i dubbi. I ballottaggi sembrerebbero essere due: Calha-Rebic e Rafael Leao - Piatek. Ad onor del vero il primo mi sorprende moltissimo: come diceva oggi a Radio Rossonera Simone Cristao, stupisce un po' che si riporti il turco nella posizione "Gattusiana". Solo l'idea di tornare ad avere due esterni che aspettano palla sul piede come Hakan e Suso fa un po' rabbrividire. Si tornerebbe a vedere quindi una squadra spesso prevedibile, schiacciata e con il solo Piatek a cercare di dare un po' di profondità.

Meglio Rebic, sì, anche se immaginavamo di poter vedere il giovane Leao su quella fascia. Eppure ero proprio a sottolineare che le sue capacità negli ultimi 20 metri lo rendono devastante, ma immaginavo che questo potesse avvenire in un secondo momento e solo in caso di continuo rendimento negativo di Piatek. I dubbi comunque sono tutt'altro che sciolti, quindi potremmo ancora trovare qualche sorpresa. Finalmente parlerà ancora il campo, ma non solo. Parlerà di più anche l'A.D. Ivan Gazidis, che in un nonnulla in molti hanno fatto passare da Top manager a incapace. Calma, equilibrio nei giudizi, sempre. Ha fatto uno scivolone con quella frase? Sì. Parlerà di più? Sì. C'è la volontà di lavorare con serietà e far bene? Sì. Si lavora su sponsor e ricavi? Sì, giorno e notte. C'è la volontà di riavvicinarsi ai tifosi? Sì! Una cosa è certa però: i supporter non aprono più linee di credito a nessuno, ora tutto va conquistato. Giusto lo sappia la proprietà, la presidenza, la dirigenza parte sportiva e non, il mister e soprattutto la squadra. I giocatori non hanno più scuse, non esistono più alibi, ancora una volta sono stati tutelati, per l'ennesima ha pagato l'allenatore, ma ora sono tutti sotto esame. Con il sorriso, ma sotto esame.