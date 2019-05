L'insostenibile incertezza dell'essere milanisti

25/05/2019 di CARLO PELLEGATTI

Il tifoso del Milan non conosce il nome del prossimo allenatore. Forse Gattuso, in caso di conquista di un posto in Champions League, ma magari neppure questo salverà il tecnico dal licenziamento. Il tifoso del Milan non conosce il nome della eventuale alternativa. Tanti le figure ipotizzate, ma certezze nessuna.



Il tifoso del Milan non conosce il destino di Leonardo e di Maldini, per molti già destinati a lasciare il Milan, soprattutto il primo. Di ufficiale, però, ancora nulla. Il tifoso del Milan non conosce ancora il nome del futuro Direttore Tecnico rossonero. Certo sembra Luis Campos, ma di ufficiale ancora nulla. Il tifoso del Milan non conosce il destino dei suoi campioni, Donnarumma, Romagnoli, Suso, forse sacrificati in cambio di un tesoretto che però non può essere... schierato in campo.



Il tifoso del Milan non conosce le strategie della nuova Proprietà, troppo spesso silente. Si odono voci di un Milan che sarà composto da una rosa di giovani. Giocatori sotto i 25 anni, dal costo di 20/30 milioni di euro, da valorizzare, per puntare a utili plusvalenze. Mah, di strategie tese a vincere Scudetti e Coppe nessuno ne parla mai. Delle Minusvalenze dei tifosi sempre fedeli, curva dopo curva, tribuna dopo tribuna, interessa a pochi.



Il tifoso del Milan non conosce il destino europeo della sua squadra, perché l’eventuale gioia di Ferrara sarà forse offuscata dalle decisioni della Uefa, che potrebbe sanzionare il Milan con l’esclusione dalle coppe. Lo stesso incubo di un anno fa. Il tifoso del Milan ora esclama: ”Basta!”. È stanco di non conoscere, di vivere in questo stato di totale e perenne incertezza. Qualcuno parli, qualcuno spieghi, qualcuno dica qualcosa!