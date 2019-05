Il Milan di maggio: dalle Coppe dei campioni a...

24/05/2019 di PIETRO BALZANO PROTA

I tempi cambiano però, lo sappiamo, frase tanto banale quanto veritiera. Il 23 maggio non è più una coppa da alzare, ma un appuntamento con l'Uefa da affrontare. Non dite che non ve l'avevo anticipato, cito testuale dall'ultimo editoriale: "Nei prossimi giorni ci sarà un incontro di Gazidis con l'Uefa e potrebbero arrivare le prime risposte concrete, il Milan poi in base al piazzamento (Champions o Europa League) deciderà quale strategia attuare". Così è stato: ieri a Nyon Ivan Gazidis con i suoi uomini di fiducia e con alcuni uomini chiave di Elliott e 5 legali ha incontrato il Comitato esecutivo dell'Uefa per discutere e trattare una eventuale sanzione, oltre ad aver presentato ulteriore documentazione. Arriveranno novità a breve, di più per ora non si può dire, ma la sensazione è che più che un incontro interlocutorio, si stia andando verso la resa dei conti. In molti chiedono a Gazidis chiarezza e spiegazioni, ma l'AD rossonero insediatosi a dicembre, si è preso questi mesi di studio del club, ha analizzato persone, situazioni, conti, tutto e ora sta iniziando a provare a raddrizzare la rotta. Ricordo a tutti che parliamo d un Top manager, non del primo arrivato e a chi prende ad esempio negativo l'Arsenal, ricordo che i Gunners un paio d'anni fa hanno speso una sessantina di milioni per Aubameyang, così tanto per.



E' maggio, un mese che come raccontato in apertura di editoriale sa essere magico per i milanisti, ma bisogna entrare nell'ottica che per tornare veramente bisogna fare un percorso per step, non ci si catapulta di nuovo in alto da un momento all'altro. Bisognerà soffrire, riorganizzarsi, lottare, passare da altri momenti complicati e fare un passo alla volta. L'importante è avere le idee chiare e programmare. Il primo step da fare è proprio domenica: vincere e sperare. Tornare in champions sarebbe un perfetto primo passo perché il Milan deve tornare a casa sua, in Europa. E infondo, maggio è proprio il mese della Champions, da sempre.