Finalmente un progetto e strategie chiare

18/06/2019 di CARLO PELLEGATTI

Certo aveva indicato una tipologia di centrocampista centrale come quella di Lucas Torreira, ma non avevo mai creduto a fondo alla possibilità che il club rossonero acquisisse il regista dell’Arsenal, “negozio“ molto caro, ma soprattutto pedina fondamentale per gli schemi del tecnico Emery.



Giocatore sul quale i dirigenti del Milan avevano lavorato già nello scorso autunno, è Stefano Sensi, metronomo del Sassuolo, dove tanto ha imparato nella scuola De Zerbi, e prima alternativa a Jorginho e Verrattti in Nazionale. La trattativa è molto avanzata, anche se importante sarà trovare la formula che possa conciliare le esigenze del club emiliano con quelle del club di via Aldo Rossi. Il prezzo pare lievitato a 35 milioni di euro, troppo per le esigenze di cassa milaniste. Quindi sarà da valutare l’eventuale inserimento di un giocatore, forse Cutrone, che però il Milan non vuole perdere definitivamente.



Pare che Giampaolo ritenga più adatto, a livello tecnico, André Silva da affiancare a Piatek. La cessione del giovane Patrick però aprirebbe un buco in attacco, dove mi auguro non venga inserito Gaetan Laborde del Montpellier, che ho seguito nel campionato francese. Undici gol e 5 assist non sono pochi, ma non mi sembra ancora un attaccante all’altezza delle ambizioni rossonere. Insomma il Milan continua a riempire i tasselli del suo puzzle. Non sono mai nomi da copertina, ma giocatori funzionali al progetto. Sì, perché il Milan ha un progetto e strategie chiare. Finalmente!