Cuore tifoso Milan: "Testa alta e giocare a calcio"

"Testa alta e giocare a calcio" Io non la dimentico quella frase di mister Giampaolo alla sua conferenza di presentazione. Un messaggio deciso, chiaro, esplicitato con un sorriso di chi la sa lunga. Nel mezzo un blackout, un po' come quando inspiegabilmente ti cade la connessione internet e resti offline. Ma oggi c'è il derby, lo ripeto, il DERBY. Lo scrivo con la stessa veemenza e chiarezza con cui Giampaolo ieri in conferenza ha scandito la frase "c'è solo il Milan, Il Milan". Lo sguardo era quello di chi sa che per stasera la spina del modem va assolutamente riattaccata, che la squadra deve essere "online" per tutti i 90 minuti. Il sorriso del mister era di chi è perfettamente a conoscenza dell'importante del match di stasera, non tanto per i punti, ma per i risvolti psicologici che questa potrebbe avere. "Testa alta e giocare a calcio". Lo ripeto, lo riscrivo. Contro questa Inter non bisogna lasciarsi aggredire, non puoi concedergli l'iniziativa, perchè i nerazzurri hanno un'identità di gioco chiara e rischiano di azzannarti e l'unica risposta dev'essere il giocarsela, a viso aperto. Gli ultimi derby erano vissuti con paura, che si rifletteva in campo e mostravano un Milan rinunciatario, ma questa è una partita speciale che se rinunci a giocare perdi in partenza.