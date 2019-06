Sarà un Inter da scudetto o semplicemente migliore?

15/06/2019 di LAPO DE CARLO

Il terzo scudetto consecutivo della squadra Primavera non è arrivato ma si è comunque tagliato il traguardo di una terza finale, la quale certifica la bontà di un settore giovanile che in questi anni l’Inter ha strutturato in modo formidabile. Due giorni fa ho chiesto di lanciare almeno un giovane, a poche ore dalla notizia della partenza di Vanheusden ed Emmers ( trattativa che però non è stata ancora conclusa), questo non significa che lo si debba fare per forza, a costo di portare in prima squadra un giocatore costretto a fare panchina e intristirsi lungo la stagione. Nel frattempo le strategie, anche se a metà giugno, sembrano delineate, ma non è così chiaro dove realmente possa arrivare una formazione che, se tutto andasse come suggeriscono le previsioni, potrebbe avere una difesa con Skriniar, De Vrij e Godin, un centrocampo con Brozovic, Kovacic e Barella, la permanenza degli esterni Politano e, per ora, Perisic, pronti a servire un attacco composto da Dzeko e Lukaku. Anche così e magari ulteriormente migliorata da un innesto importante, non si può parlare di un Inter da scudetto, per quanto più solida e aggressiva, meno prevedibile e più tosta in attacco. La differenza la fa la rosa al completo, il tecnico in panchina e una società ben organizzata.