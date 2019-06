Il soffitto è molto in alto

07/06/2019 di LAPO DE CARLO

Pensiamo ai primi colpi di mercato di questa stagione in Europa. In Germania Lucas Hernandez, esterno sinistro francese, non un attaccante da 30 gol a stagione, a 23 anni, è passato dall'Atletico Madrid al Bayern per la bellezza di 80 milioni.

Il Barcellona ha inaugurato la campagna di rafforzamento con De Jong, pagato ben 75 milioni.

Il Real Madrid sta rifondando e per farlo, ha iniziato prelevando dall'Eintracht Francoforte Jovic, per 60 milioni e Rodrygo, brasiliano di solo 18 anni per 45 milioni.

Persino la Juventus, che in questi anni ha avuto una concorrenza azzerata in Italia, ha dovuto confrontarsi in Europa con un livello di spesa difficilmente sostenibile per primeggiare. Gli Ajax, i Tottenham, I Borussia Dortmund e gli Atletico esistono ma, olandesi a parte, fanno tutti parte di Campionati più ricchi e i lancieri stanno per essere depredati dalle richieste dei grandi club.

La nostra Lega è infinitamente più povera e debole rispetto a quelle delle nazioni in cima al ranking, la Serie A viene venduta ancora ben al di sotto del suo potenziale e questo impedisce di tornare all’Italia degli anni 80 e 90. Conte parla di vittorie e fa piacere, è sempre bello poter aspirare a qualcosa di importante ma in Italia il gap con la Juve non è sicuro che si possa ridurre in una sola sessione di mercato e in Europa il livello è decisamente più alto.

Paradossalmente si potrebbe essere più sereni se Conte pianificasse un progetto triennale, tentando anche di vincere, of course. Se il suo ciclo invece durasse solo due anni, spremendo la squadra e lasciando anche un buon ricordo ma senza costruire qualcosa per il futuro, allora sarebbe preoccupante. L’Inter non può più permettersi di ricominciare da zero e aspettare un eventuale nuovo messia in panchina.