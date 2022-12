Topless in Qatar per l'Argentina campione: la tifosa ora rischia grosso

COVER GIRL

Festeggiamento troppo caliente che può costare molto caro…

Argentina campione, Noa festeggia in topless





























© instagram 1 di 16 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L’Argentina ha vinto il suo terzo mondiale dopo una finale epica e sugli spalti del Lusail Iconic Stadium una tifosa in particolare non è riuscita a contenere la sua felicità e le telecamere l’hanno immortalata nel momento in cui saltava ed esultava…in topless. Un funzionario l’ha individuata e subito scortata fuori dallo stadio e ora la donna, che ha un account Instagram chiamato @noe.dreams1 ma è meglio conosciuta come 'La chica del topless' (La ragazza del topless), rischia addirittura il carcere, anche se potrebbe cavarsela con una pesante multa.

I regolamenti del Qatar infatti vietavano scenari simili: in occasione del Mondiale, le autorità locali avevano imposto un 'dress code' ad hoc per uomini e donne, con rigide norme da rispettare: l'obbligo, per esempio, di coprire spalle e ginocchia per non incorrere in pesanti multe o addirittura in una pena detentiva.