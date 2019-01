Pellè, ecco la 10 years challenge di Viky Varga: "Incredibile"

18/01/2019

"Una baby Viky all'età di 13 anni che posava per un fotografo in hotel. Dieci anni dopo a Miami posando per un fotografo professionista. Niente è cambiato, tutto è cambiato: non avrei mai potuto credere che quella piccola bambina di una città dell'Ungheria oggi sarebbe diventata una modella": questa la 10 years challenge di Viky Varga, la compagna di Graziano Pellè.