Ambra Angiolini: "Allegri è a Livorno, più telefonate che videochiamate"

LE PAROLE

Tra le coppie separate a causa dell'isolamento sociale dovuto all'emergenza coronavirus ci sono anche Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini. La compagna dell'allenatore, parlando al Corriere della Sera, ha raccontato la situazione: "Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo. Abbiamo vite complicate: veniamo da una famiglia di appartenenza e quando succedono casi del genere i primi affetti dominano sul resto".

L'attrice aggiunge: "Anche questo è un modo per diventare grandi in amore, una volta non ero così saggia. Siamo vecchio stile: più che videochiamate facciamo semplici telefonate".