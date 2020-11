The Ibrahimovic dilemma

Un dilemma è sempre un’ipotesi priva di risposta definitiva. Perché in fondo si scontrano due punti di vista di pari efficacia e grado di veridicità. Spesso un dilemma altro non è che un ingorgo di sentimenti contrapposti. Per trovare la via d’uscita da un’impasse concettuale sarebbe necessario formulare una terza ipotesi e non sempre si può. Nel caso specifico, la domanda è la seguente: alla soglia dei 40 anni Zlatan Ibrahimovic furoreggia in Serie A perché i suoi sono ancora i colpi di un fuoriclasse, oppure lo svedese è l’attuale capocannoniere del campionato solo in relazione a un torneo sempre più livellato verso il basso?

Partiamo dalla fine: in assenza di prove o di prove contrarie, il dubbio rimarrà tale. Ma poiché quella che abbiamo formulato è una domanda che molti si sono posti, possiamo almeno cercare di fare ordine nel campo dei pro e dei contra. Il campione di Ajax, Juventus, Inter, Barcellona, Manchester United, Paris Saint-Germain e a più riprese Milan, è un personaggio talmente divisivo che con molta difficoltà chi lo ama e chi no, potrebbe cambiare idea su di lui. Anche di fronte a evidenze improvvise. Dunque, tanto vale attenersi ai fatti e cercare di leggerli con la massima obiettività possibile.