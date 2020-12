Putin, lo sport e madre Russia

Vladimir Vladimirovic Putin, soprannominato lo Zar di Russia per la riforma costituzionale che gli permetterà di ricandidarsi come Presidente per altri due mandati – fino al 2036 –, oltre ad essere uno degli uomini più potenti del mondo, è un grande appassionato di sport. L’attività fisica è al centro dell’esistenza di Putin fin dalla più tenera età, grazie in particolare all’istruttore di judo Anatoly Rakhlin (allenatore capace di formare più di 100 maestri in cinquant’anni di lezioni). A lui Putin è rimasto particolarmente legato fino alla dipartita, nel 2013.