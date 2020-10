Odiare Diego Costa è troppo facile

Nei mesi precedenti al suo arrivo sulla panchina del Tottenham, José Mourinho si è comportato da influencer nel mondo del calcio inglese. Dopo il suo esonero dal Manchester United lo Special One ha partecipato a studi televisivi, iniziative di vario tipo o anche brevi video col solo scopo di intrattenere il pubblico grazie al suo carisma. In una di queste clip, ancora reperibile sull’account Facebook del sito JOE.co.uk, Mourinho è chiamato a fare word association. Un giochino in cui il manager portoghese risponde alle sollecitazioni di un giornalista dicendo la prima parola che gli viene in mente. Si parte con John Terry, definito leader; poi c’è Drogba, leggenda; via con Essien, Cristiano Ronaldo, eccetera. Fra gli ultimi nomi nella lista del giornalista c’è quello di Diego Costa. Mou si prende un lungo attimo di riflessione, poi dice “animale”. Qualcuno in sottofondo ride, l’allenatore aggiusta il tiro: «Però… positivo. Cerchiamo di trovare qualcosa di meglio… un guerriero, ecco! Diego è un guerriero».