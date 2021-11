Musetti al rovescio

Lorenzo sta cercando di ritrovare se stesso

Con le Next Generation ATP Finals a Milano, il nome di Lorenzo Musetti è tornato sui radar dei cronisti del Bel Paese. Non tanto per l’interesse specifico del torneo – dedicato ai migliori giocatori del circuito under-21 e peraltro vituperato da un regolamento avvilente – quanto piuttosto per accendere i riflettori su uno sport che, in questo autunno, punta a consacrarsi come disciplina protagonista nel già ricco 2021 sportivo azzurro.

Dopo la kermesse giovanile al PalaLido sarà la volta dei grandi, con le ATP Finals al Pala Alpitour di Torino e il nostro Matteo Berrettini a vedersela con i più forti giocatori del pianeta. Infine, sempre a Torino, inizierà la cavalcata degli azzurri in Coppa Davis: qui lo stesso Berrettini, Sinner, Musetti, Sonego e Fognini sognano, con buone possibilità di successo, di entrare nella storia del tennis tricolore.

Tennisti che si sono già affermati come protagonisti di una golden age della racchetta che, dopo anni di stenti, ha finalmente baciato le nostre coste. Tanti record, in questo anno di tennis azzurro. Sette tornei vinti dai nostri giocatori, e ad aprile per la prima volta lo storico traguardo di ben dieci giocatori tra i primi 100 del ranking mondiale. Da ultimo, qualche settimana fa, l’ufficialità di due giocatori in top 10 (Berrettini e Sinner): un traguardo che non era mai stato raggiunto dal tennis nazionale nella storia di questo sport.