Luigi Busà, il Gorilla d’Avola

Se ci fosse un medagliere per i luoghi comuni attribuiti ad un popolo o a una Nazione, sicuramente, l’Italia si giocherebbe il podio. Uno dei tanti si sofferma su una peculiarità degli italiani, cioè quella di essere maestri nello spiegare ed insegnare qualcosa che nemmeno si conosce. Gigi Busà ha sfatato l’ennesimo luogo comune, l’ennesima credenza errata. Nella patria del Karate, nell’esordio dell’antica arte marziale alle Olimpiadi, l’italiano vince la prima storica medaglia d’oro nel kumite sportivo ed insegna al mondo a fare la storia. Che scherzo del destino: la prima finale di Karate olimpico, disputata proprio a Tokyo, viene vinta da un italiano in una giornata storica. Il siciliano ha così aperto una breccia in Giappone, ha tracciato un solco nella storia delle arti marziali.