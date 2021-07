Lo Scudetto dimenticato a La Spezia

L’elogio alla meritata salvezza dello Spezia di Vincenzo Italiano avrà portato qualche fanatico degli almanacchi, specialmente se calciofilo di lunga data, a rispolverare la sbiadita vicenda dello Scudetto dei Vigili del Fuoco. Una storia quasi sepolta nelle macerie della Seconda Guerra Mondiale – correva la stagione sportiva 1943/1944 – immersa in un’Italia dilaniata e divisa, al centro di uno dei periodi più massacranti della sua breve vita. Una storia intrisa di sfaccettature e aneddoti che omaggiano un pallone d’altri tempi, ancestrale e genuino. Una storia dove i calciatori appartenevano ancora al mondo reale, prima che il denaro o la fama li alienassero per sopraelevarli ad esso. Una storia, in definitiva, che rende onore alla magia del futbol, e che esalta il suo voler essere l’arte dell’imprevisto, per citare Eduardo Galeano.