La scuola italiana ha vinto ancora

L'Inter di Conte è campione d'Italia

Italo Cucci sulle colonne del Corriere dello Sport del 10 marzo scriveva di un’Inter che storicamente converte i profeti del bel gioco alla concretezza, o addirittura all’italico catenaccio. Accadde con Herrera, arrivato come “mago” dal Barcellona e subito italianizzatosi per centrare i traguardi della Grande Inter, accadde anche con Mou, in quegli anni alla ricerca di un gioco più simile a quello del rivale Guardiola che però sconfisse, guarda caso, ancora grazie a una difesa stoica in quel del Camp Nou.

Eppure oggi che secondo Cucci, come per il covid, siamo alla “seconda ondata” di qualunquismo e quindi di giochismo (“dopo la prima prosciugata da Gianni Brera”), sembra che la Beneamata non sia riuscita a convertire l’ultimo dei suoi condottieri.