La nuova estetica del calcio è un ritorno al vintage

Ritorno all’ordine. È con l’espressione coniata per indicare il rifiuto delle avanguardie artistiche a cavallo tra le due guerre mondiali, a seguito della sbronza Cubista e Futurista di inizio secolo, che potrebbe essere definita la nuova collezione di Lyle & Scott in collaborazione con Lovers FC. “Where Football and Streetwear Collide,” questo il motto del brand di design calcistico londinese fondato nel 2017 con lo scopo di proiettare sugli scenari della moda contemporanea la passione e la cultura nei confronti delle divise del passato. Non nuovo a collaborazioni prestigiose (si vedano le partnership con il brand londinese YMC e con Versace), Lovers FC è ritornato idealmente a casa, unendo le forze con Lyle & Scott per una capsule collection in tiratura limitata. Ispirati dall’estetica e dal design sportivo a cavallo tra la fine degli anni ‘70 e l’inizio dei ‘90, i due brand hanno re-immaginato dieci divise iconiche, tra club e nazionali.

In anni in cui l’atto di scandalizzare e stravolgere i canoni in materia di design dei kit sembra essere fatto equivalere al genio creativo, Lovers FC offre una lezione di raffinatezza, ortodossia e, senza dubbio, stile.

Neal Heard, fondatore di Lovers FC, nonché consulente di moda e autore dei due seminali titoli Trainers (2003) e The Football Shirt’s Book – A Connoisseur Guide (2017), è un raro esempio di equilibrio tra calcio e moda. Ex Casual e collezionista di sneakers e divise retro, Neal ha saputo conciliare il rispetto verso la tradizione propria del cultore all’appeal per lo streetwear nella moda contemporanea.

Streetwear inteso come stile di vita, anziché come mero vezzo soggetto al volubile mutare di trend e collezioni. Una dimensione del vivere l’abbigliamento che sposa il passato di Heard sulle gradinate britanniche degli ‘80, ragione che lo ha portato a scegliere Lyle & Scott per quella che può essere considerata la collezione più filologica mai affrontata da Lovers FC.