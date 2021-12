La Jugoslavia degli ultras

CONTRASTI

Umesto Top Liste, la prospettiva dagli spalti

Le curva, lo sappiamo, non è solo il luogo di aggregazione per eccellenza ma anche un formidabile specchio della società. Così le turbolenze sociali, politiche ed economiche che la Jugoslavia stava attraversando a cavallo tra la fine degli anni ’80 e la fine degli ’90 sono perfettamente racchiuse in un documentario del 1991 girato dal giornalista Milan Mihajlovic. Il titolo, “Umesto Top Liste” (Al posto degli Highlights), chiarisce sin da subito l’intento del film, il cui proposito va ben oltre una semplice analisi di campo. Il cortometraggio in questione, girato dall’ormai scomparsa televisione jugoslava, è praticamente introvabile in lingua originale, ma va ai ragazzi di Offside community il merito di averlo presentato con i sottotitoli nella nostra lingua al loro ultimo festival. Inizialmente il film può sembrare simile a qualsiasi altro servizio di “tv verità”, uno di quelli che miravano a ricostruire la situazione delle curve e del tifo, in Italia o in altri Paesi europei, verso la fine degli anni ’80.

Probabilmente lo stesso Mihajlovic sviluppa il progetto in questa ottica, in chiave soprattutto critica, ma a distanza di trent’anni dalle guerre jugoslave ci fornisce una testimonianza diretta di ciò che erano i Balcani prima della disgregazione. Intervistare, coinvolgere e filmare i maggiori gruppi ultras dell’epoca, cioè Delije, Grobari, Bad Blue Boys e Torcida Split, significava, in quel momento, raffigurare la situazione politica del Paese.