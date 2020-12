La banalità del bene

Basta, basta, basta. Dal cuore e dallo spirito, non ne possiamo più. Siamo stanchi di vivere nella società più superficiale, ipocrita e bigotta della storia del mondo, “civilizzato” e non. Di doverci indignare a comando, degli argomenti da conversazione, di fare i buoni e i giusti al pranzo della domenica (che poi non c’è più neanche quello), delle patenti di democrazia. Siamo letteralmente estenuati dai tribunali social, dai semi-colti, dai progressisti giustizialisti, dalla siccità di pensiero, dalla disonestà intellettuale, dalle masse belanti.

Negli ultimi giorni sono quattro i casi che ci hanno fatto cadere le braccia, per usare un eufemismo, nel mondo dello sport. Quattro casi di ordinaria follia e di collettiva isteria. Ma andiamo con ordine, per dare un filo arcobaleno alla nostra esasperazione e narrazione.