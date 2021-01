Franco Battiato e il calcio, spirito e materia

Era il 9 marzo del 1997 quando uscì per La Gazzetta dello Sport un’inedita intervista di Sebastiano Vernazza a Franco Battiato. Qualche mese prima era uscito “L’imboscata”, un album dall’apporto fortemente filosofico grazie ad alcuni testi curati dal filosofo Manlio Sgalambro, che aveva riportato l’artista siciliano in testa al tabellone del mercato discografico.

Eppure, di ben altra classifica e trappola si sarebbe trattato nell’intervista: «Spero che l’agguato riesca. Per il piacere del rovescio, per l’interesse del torneo, per spirito cabalistico». Si parlava del campionato di Serie A e dell’assalto che l’Inter di Moratti prometteva alla Juventus capolista. Musica, filosofia e pallone, la trinità delle passioni di uno dei cantautori più spregiudicati e per questo amati della nostra scena.