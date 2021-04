David Beckham, il professionista

La persona prima del personaggio

"Che senso ha dare un’altra mano di vernice dorata su una Bentley se poi vendi il motore?”. Sembra che siano state queste le parole con cui Zinédine Zidane, nell’estate del 2003, ha commentato la scelta della dirigenza del Real Madrid di vendere Claude Makélélé per far spazio a David Beckham. La storia della cessione di Makélélé d’altronde è passata agli archivi come il motivo dell’inizio del declino dei Galàcticos, il gruppo di fuoriclasse che giusto nel 2001 era arrivato sul tetto d’Europa.

Un errore banale di Florentino Perez, che ignora l’importanza del suo mediano di corsa e interdizione, corrotto dal talento dell’ennesima stella in una squadra di stelle. L’eccesso che vince sull’efficienza, il Real Madrid che vince una sola Supercoppa di Spagna nelle tre stagioni successive. D’altra parte, chi meglio di Beckham si sarebbe potuto trovare dalla parte sbagliata di questa storia?

David Beckham è noto in tutto il mondo più per il suo brand che per i suoi trascorsi in campo.

I più appassionati ricorderanno il leggendario gol allo scadere contro la Grecia che qualificò l’Inghilterra ai Mondiali del 2002, o magari la feroce lite con Ferguson nel febbraio 2003, terminata con il lancio di uno scarpino da parte di sir Alex sul volto di uno dei suoi calciatori più rappresentativi; oltre gli aneddoti, però, di cosa sia stato Beckham come calciatore si parla poco.

Per molti David Beckham è soprattutto un’icona, è il boom di vendite delle magliette dei LA Galaxy dopo il suo sbarco in MLS, è una metà della coppia perfetta con Victoria, è l’ambizioso imprenditore e proprietario dell’Inter Miami, è una statua d’argento a grandezza naturale eretta per pubblicizzare una linea di abbigliamento intimo di H&M. È una mano di vernice dorata sulla Bentley del calcio in cui non basta essere semplicemente più bravi degli altri dentro al campo.