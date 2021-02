Cosimo Sibilia contro tutti

Domani si vota per la presidenza FIGC: la versione dello sfidante

Domani, 22 febbraio, si voterà per la presidenza della FIGC. Più volte noi abbiamo approfondito l’argomento, anche perché da chi salirà alla presidenza dipendono il futuro del calcio nazionale e la (auspicata) ripresa economico-sociale del settore. Sarà Gabriele Gravina contro Cosimo Sibilia, il presidente uscente opposto al presidente della LND (Lega Nazionale Dilettanti): una sfida tra due protagonisti del calcio italiano che solo quattro anni fa sembravano andare d’accordo, tanto che si era immaginata una staffetta per la guida della federazione.

In queste settimane abbiamo studiato entrambi i programmi elettorali, annotando alcuni punti che ci hanno destato perplessità. Ci eravamo dunque attivati per ospitare i due candidati sulle nostre colonne, in una sorta di confronto all’americana che avrebbe previsto gli stessi quesiti per entrambi; complice però un nostro leggero ritardo nell’invio delle domande, consegnate a inizio febbraio, Gabriele Gravina negli ultimi 18 giorni non ha trovato il tempo e il modo di rispondere. Ospitiamo dunque solo il candidato di “opposizione”, Cosimo Sibilia.