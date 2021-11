Bruce Lee, il piccolo drago

Il 27 novembre del 1940 nasceva un combattente pop

Bruce Lee nasce a San Francisco il 27 novembre 1940. Talento versatile, irrequieto fin dalla fanciullezza-gioventù, cresce in un contesto medio-alto borghese: il padre, Lee Hoi-chuen, è un attore noto mentre il prozio di Bruce, per linea materna, è il ricchissimo Robert Hotung, businessman di Hong Kong, esponente di una oligarchia “mista”, cinese-europea riconosciuta e medagliata dall’Impero Britannico. Il continuo pencolare tra la nativa America e il territorio di origine, appunto Hong Kong, rappresenterà una costante nella vita del “piccolo drago”.

Nonostante la buona provenienza sociale, il giovane Lee si trova spesso invischiato in zuffe da strada con un rendimento scolastico che preoccupa i genitori: il primo di una lunga serie di tentativi di incanalarne l’energia è quindi la frequentazione di Yip Man, celebre maestro di Wing Chun.

Con lui Lee apprende le tecniche di base del kung fu della Cina meridionale, di fatto una sorta di battesimo nel mondo delle arti marziali. Sono proprio le numerose risse da strada a inoculare in Lee il dubbio che i sistemi tradizionali presentino gradi di inapplicabilità in situazioni reali: da qui l’interesse per stili di combattimento “altri”, compresi quelli occidentali, dai quali poter trarre ispirazione per la sintetizzazione di un ulteriore sistema che tenga conto delle particolarità di ogni praticante.