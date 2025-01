Supercoppa Italiana, Conceiçao verso Inter-Milan: "Spero la squadra stia meglio di me"

Ai tifosi del Milan si è presentato guidando il Diavolo al successo in rimonta contro la Juventus dopo pochi giorni di allenamento. Sergio Conceiçao, che ha preso il posto di Paulo Fonseca l'ultimo giorno del 2024, ora è chiamato a un'altra impresa titanica: vincere il Derby e conquistare subito un trofeo come la Supercoppa Italiana. L'occasione è ghiotta, ma la montagna da scalare è una della più complicate nel panorama calcistico italiano: "Spero la squadra stia meglio di me - ha scherzato sottolineando il perdurare dello stato febbrile -. Abbiamo un giorno in meno di riposo e diversi giocatori al rientro da infortuni che non saranno al meglio, ma proveremo a fare in modo di vincere la partita". Restano i dubbi sulla presenza di Leao: "Nell'ultimo allenamento valuterò se sarà a disposizione, ma sicuramente non avrebbe i novanta minuti nelle gambe".