Supercoppa, gli arbitri: Chiffi per Inter-Atalanta, Colombo per Juve-Milan

L'Aia ha reso noti questa mattina i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficiali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per le Semifinali della Supercoppa Italiana 2024/25 a Riad giovedì 2 gennaio e venerdì 3. Queste le scelte per il primo match in calendario, quello tra Inter e Atalanta: arbitro Chiffi, assistenti Cecconi e Bahari, IV uomo Zufferli, Var Abisso e Avar Meraviglia. Per Juventus-Milan arbitro Colombo, assistenti Perrotti e Dei Giudici, IV uomo Ayroldi, Var Paterna e Avar Marini.