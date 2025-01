Juventus, Thiago Motta verso il Milan: "Voglio vincere, ma non è un'ossessione"

In campionato, la partita di San Siro contro il Milan fu una delle più noiose viste in questa stagione, ma a Riad domani sera sarà diverso. Perché in palio c'è la qualificazione alla finale della Supercoppa italiana e la sua Juventus non può permettersi di fallire subito il primo obiettivo. Lo sa benissimo Thiago Motta, che proverà a scacciare i dubbi suscitati nei primi mesi di lavoro a Torino. "Voglio vincere come allenatore, per questo ho scelto questo mestiere. Però non è un'ossessione ora, faccio tutto il possibile per migliorare la squadra e aiutare i giocatori, sono tranquillo e convinto della nostra forza. Sarà una partita bellissima da affrontare", ha detto.