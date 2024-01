Inte, Inzaghi: "Prestazione strepitosa, ora recuperiamo e testa al Napoli"

Dopo il tris rifilato alla Lazio e in passaggio in finale di Supercoppa italiana, Simone Inzaghi è soddisfatto e guarda avanti. "I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo fatto una prestazione strepitosa - ha spiegato ai microfoni di Mediaset il tecnico dell'Inter -. Abbiamo approcciato subito bene il match. Abbiamo fatto una grande gara e abbiamo raggiunto la finale che volevamo". "Ora dobbiamo recuperare energie perché sarà una finale molto difficile col Napoli - ha aggiunto -. In questi due giorni e mezzo cercheremo di preparare la gara nel migliore dei modi. Mi sono divertito a guardare questa Inter".