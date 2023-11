Spalletti non ci sta: "L'Italia non ha rubato nulla, merita Euro 2024"

LE PAROLE

Il ct azzurro è tornato sul discusso episodio nella sfida contro l'Ucraina: "Era dubbio, non certo chiaro come lo dipingono"

L'Italia prenderà parte a Euro 2024 e in Germania potrà difendere il titolo conquistato tre anni prima a Wembley. Il percorso di qualificazione per gli Azzurri non è stato facile, passando da Mancini a Spalletti, e lo 0-0 contro l'Ucraina che è valsa la qualificazione ha visto un episodio dubbio nel recupero che ha fatto molto parlare, quello del presunto fallo da rigore di Cristante su Mudryk. Il ct Spalletti però sulla questione è stato chiaro: "Si è fatto passare un episodio dubbio per qualcosa di chiaro come non era".

Il selezionatore della Nazionale - intervenuto durante un evento a Roma - ha voluto risistemare la questione spostando l'attenzione: "Non abbiamo rubato niente, non abbiamo meritato la qualificazione bensì strameritato di andare all'Europeo".

I media stranieri hanno attaccato l'Italia per l'episodio del rigore dubbio, ma Spalletti non sposta il suo pensiero di una virgola: "Dispiace che vogliano far passare un episodio dubbio come chiaro, perché così non era. Non è giusto estrapolare quell'episodio per venirci contro, senza guardare al resto della prestazione che è stata buona. La partita era difficile per la pressione che c'era".