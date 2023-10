Euro2024, qualificazioni: l’Austria stacca il pass, la Slovacchia quasi. Portogallo a valanga sulla Bosnia

QUALIFICAZIONI EURO 2024

La squadra di Rangnick batte 1-0 l’Azerbaijan e si qualifica, doppietta di Cristiano nel 5-0 dei lusitani

GRUPPO B

L’Olanda vede la qualificazione a Euro2024, con il successo per 1-0 ad Atene contro la Grecia. Nel primo tempo gli Orange dominano in lungo e in largo, con il milanista Reijnders che sfiora il gol in un paio di occasioni. La vera chance è nei piedi di Weghorst, che però al 28’ viene neutralizzato dal dischetto da Vlachodimos. Nella ripresa le cose non cambiano, con gli ellenici che iniziano anche ad attaccare di più. Nel finale Dumfries si conquista il secondo rigore di serata, con van Dijk che al 93’ batte Vlachodimos per l’1-0 finale. Tutto facile invece per l’Irlanda, che a Faro travolge 4-0 Gibilterra. È la serata di Matt Doherty: l’esterno dei Wolves regala l’assist per l’1-0 di Ferguson all’8’, fa copia e incolla al 28’ con Johnston e nel secondo tempo si iscrive al tabellino anche tra i marcatori, con il terzo gol degli ospiti al 61’. Nel finale c’è anche spazio per Callum Robinson, che arrotonda il risultato con il 4-0 all’80’. Con questa vittoria l’Olanda aggancia proprio la Grecia a 12 punti, ma gli Orange hanno una partita in meno. Già qualificata la Francia a quota 18, l’Irlanda è quarta a 6 punti. Ultima Gibilterra, sempre a zero punti.



GRUPPO F

L’Austria batte 1-0 l’Azerbaijan e stacca il pass per la Germania: dopo un primo tempo a ritmi bassi, gli azeri sfiorano il vantaggio poco prima del duplice fischio. Nella ripresa gli uomini di Rangnick scendono in campo con un altro piglio, e al 48’ stappano l’incontro con il calcio di rigore di Sabitzer. Nel finale gli austriaci rischiano, rimanendo in dieci uomini per via dell’espulsione di Burgstaller. Viene invece sospesa dopo quarantacinque minuti Belgio-Svezia. Nel primo tempo Gyokeres porta in vantaggio gli scandinavi, ripresi dal solito Lukaku su rigore. L’Austria aggancia quindi momentaneamente il Belgio a quota 16, in attesa di capire quando e come verrà recuperato il secondo tempo della sfida dei Diavoli Rossi. Fuori dai giochi Svezia (6), Azerbaijan (4) ed Estonia (1).



GRUPPO J

La Slovacchia è a un passo dal pass per Germania 2024 nel gruppo J, che vede il Portogallo già qualificato. Skriniar e compagni lottano duramente in casa del Lussemburgo, uscendo vincitori per 1-0. A decidere la gara è la rete di Duris al 77’, che rischia di valere l’intera qualificazione. A dare una mano alla squadra di Calzona ci pensano i lusitani, che travolgono la Bosnia Erzegovina con un sonoro 5-0 (cinque reti nel primo tempo). È sempre Cristiano Ronaldo il protagonista, con la doppietta (5’, 20’) che apre le marcature. Poi spazio alla gran botta di Bruno Fernandes (25’), il piazzato con il destro di Cancelo (32’) e il colpo delizioso con l’esterno di Joao Felix (41’). L’Islanda stende 4-0 il Liechtenstein, grazie alla doppietta di Sigurdsson (22’, 49’), che diventa il miglior marcatore all-time della sua nazionale, Finnbogason (44’) e Haraldsson (63’). Tre punti pesantissimi dunque per la Slovacchia, ora a quota 16 e ad un solo punto dal terzo europeo consecutivo. Poche speranze per Lussemburgo a 11, minime quelle dell’Islanda a 10. Bosnia (9) e Liechtenstein (0) eliminate.