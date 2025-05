Maresca: "Il Chelsea ha il destino nelle proprie mani"

"Abbiamo il privilegio di poter contare su noi stessi" in vista dell'ultima e più importante partita della stagione, domenica contro il Nottingham Forest. Lo ha detto l'allenatore del Chelsea Enzo Maresca. I Blues (5/i, 66 punti) occupano l'ultimo posto che qualifica per la Champions League. La lotta per partecipare animerà la 38a e ultima giornata della Premier League, con quattro squadre a un punto: Newcastle, Chelsea e Aston Villa con 66 punti, e il Forest un gradino più in basso. "Abbiamo il privilegio di poter contare su noi stessi", ha sottolineato Maresca in conferenza stampa, aggiungendo di non avere "alcun dubbio" sulla capacità dei suoi giocatori di qualificarsi. Interrogato sull'enorme posta in gioco, l'italiano, arrivato la scorsa estate, ha insistito sul fatto che la pressione è all'ordine del giorno in un club come il Chelsea. "Quando arrivi al Chelsea, senti la pressione fin dal primo giorno. Non abbiamo bisogno di giocare questo tipo di partite per sentire più o meno pressione", ha aggiunto.