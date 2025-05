Mancini: "Samp ai playout di B? Vediamo come andrà a finire"

"Io parlo da tifoso della Samp, mi dispiace come è andato a finire il campionato perchè c'era la possibilità di farcela. Ma questo è il calcio e bisogna accettare i verdetti, ora c'è questa situazione e vediamo come va a finire". Lo ha detto Roberto Mancini, ex ct della Nazionale e bandiera della Samp, commentando a Sky Sport la possibilità per i doriani di evitare la retrocessione diretta in Serie C disputando il playout contro la Salernitana. "La Samp ha una grande forza ce sono i suoi tifosi, i migliori al mondo. Si deve ripartire da questo, perchè i tifosi ci sono sempre stati sia nel bene che nel male", ha aggiunto. Su un possibile allargamento dell'organico della prossima Serie B, visti i possibili ricorsi, Mancini ha glissato: "Non ho idea, non so cosa sia successo. Ho solo letto e vediamo cosa accadrà".