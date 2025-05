Italia-Moldova, già venduti 10 mila biglietti

Sono 10.000 i biglietti già venduti per Italia-Moldova, primo match casalingo per la Nazionale nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 in programma lunedì 9 giugno (ore 20.45) allo stadio 'Città del Tricolore' di Reggio Emilia. L'Italia - che venerdì 6 giugno farà il suo esordio nel Gruppo I con la Norvegia all'Ullevaal Stadion di Oslo - sarà per la quinta volta nella sua storia di scena a Reggio Emilia, dove tornerà a giocare quasi quattro anni dopo l'ultimo incontro con la Lituania disputato l'8 settembre 2021. I biglietti possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com, con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli Under 12, agli Under 18 e agli Over 65.