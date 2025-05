Inter, Calhanoglu: "Dopo il gol di Acerbi abbiamo capito che..."

Chiude il cerchio Marko Arnautović, che ha voluto evidenziare ed elogiare lo spirito collettivo della squadra, che è riuscita a far fronte alle difficoltà e alle folate offensive del Barcellona: “Non potevo immaginare due anni migliori di questi ultimi. Spero di provare, in finale, la stessa emozione provata contro il Barça. Quando guardi la partita dalla panchina, soffri ancora di più di chi è in campo, perché vorresti dare il tuo contributo, ma non puoi fare altro che supportare i tuoi compagni. Ma ribadisco, sono veramente felice di far parte di questo team e di lavorare con questi ragazzi: sono davvero orgoglioso di loro. In partite del genere contano solo la testa, il cuore e la voglia di lottare tutti insieme. Abbiamo dimostrato di avere tutte queste qualità: questo gruppo è davvero qualcosa di speciale”.