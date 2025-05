Conference League, notte di tafferugli tra tifosi di Chelsea e Betis a Wroclaw

Notte di tensioni e tafferugli a Wroclaw, in Polonia, a poche ore dalla finale di Conference League tra Betis Siviglia e Chelsea. Dopo una rissa ieri tra le due tifoserie, sulla terrazza di un locale, le tensioni per le strade della città polacca sono continuate nella notte, costringendo la polizia locale a intervenire con i reparti antisommossa, con uso di spray al peperoncino. "Il dispiegamento di forze è tale che la partita si svolgerà in condizioni di sicurezza", hanno comunque assicurato le autorità di polizia di Wroclaw.