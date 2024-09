Premier League: successo Newcastle con Tonali, il Chelsea pareggia

premier league

I Magpies ritrovano l'azzurro dal 68', dopo la squalifica, e sconfiggono 2-1 il Tottenham: decisivo Isak per volare a 7 punti. 1-1 tra i Blues e il Crystal Palace

La domenica della Premier League ci regala il ritorno in campo di Sandro Tonali, che ritrova il campo (in campionato) dopo 316 giorni e partecipa al successo del suo Newcastle sul Tottenham: i Magpies vanno avanti con Barnes (37') e si fanno male da soli con l'autogol di Burn (55'), prima del 2-1 di Isak al 78'. Finisce in parità (1-1), invece, Chelsea-Crystal Palace: Eze riacciuffa i Blues, dopo il vantaggio iniziale firmato da Jackson.

CHELSEA-CRYSTAL PALACE 1-1

Proseguono le difficoltà difensive per il Chelsea, che si ferma contro il Crystal Palace: finisce 1-1 a Stamford Bridge. Spingono subito i Blues, che sfiorano la rete con Palmer. Rispondono le Eagles con Wharton, ma è dominio per la formazione di casa: Madueke ha una doppia chance, risponde Henderson. Il Chelsea merita il gol e lo trova al 25', con un letale contropiede. Madueke serve Palmer, che trova un pallone geniale per Jackson: l'ex Villarreal insacca da vero centravanti ed è 1-0. I Blues sfiorano subito il bis contro un Crystal Palace che non si rende mai pericoloso e non reagisce allo svantaggio. Nella ripresa Fofana sfiora subito il bis, poi ecco il pari delle Eagles dopo un'azione insistita: Doucouré viene murato, Eze calcia da fuori e segna un eurogol per l'1-1 al 53'. L'esterno sfiora subito la doppietta e il Chelsea perde Gusto, rischiando nel finale prima di lanciare l'assedio. Nkunku spreca due occasioni, mentre Henderson salva su Nico Jackson con una paratissima. Il pari fa male ad Enzo Maresca, che ha soli 4 punti dopo tre giornate. Primo punto, invece, per il Crystal Palace.

NEWCASTLE-TOTTENHAM 2-1

Il Newcastle ritrova Tonali e si conferma vincente: 2-1 sul Tottenham dopo una ripresa in trincea. Avvio aggressivo per i Magpies, che portano per la prima volta in panchina Sandro Tonali: Isak e Barnes vanno subito vicini al gol. Dopo dodici minuti il Tottenham esulta, ma c'è fuorigioco: annullata la rete di Romero. Da qui in poi, nonostante i tentativi di forcing degli Spurs, è dominio per i padroni di casa. Il Newcastle è più efficace e organizzato in attacco, merita il gol e lo trova al 37': Kelly pesca Barnes, che è da solo in area e fulmina Vicario. Il Tottenham spreca un contropiede e va al riposo in svantaggio. Nella ripresa Odobert sfiora subito il pari, che arriva in modo rocambolesco al 55': Pope smanaccia sul tiro degli Spurs, Johnson colpisce ed è Burn a correggere in gol. Al 68' ecco la standing ovation per il ritorno in campo in Premier League di Sandro Tonali, dopo la squalifica e 316 lunghissimi giorni, poi ecco una decina di minuti in trincea. Il Tottenham sfiora due volte il vantaggio con Maddison: decisivo Pope. Al 78', però, la rete che fa esplodere St. James's Park: Joelinton apre per Murphy, che trova Isak e lo mette in condizione di segnare a porta vuota. Si infuria Postecoglou, ma gli Spurs non vanno mai vicini al pari. Vince il Newcastle, che sale a 7 punti agganciando Arsenal e Brighton. Fermo a quota 4 il Tottenham, con Chelsea e Fulham.