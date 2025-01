Premier League: ribaltone Leicester, Tottenham ancora ko

Non c'è fine al periodo nerissimo in Premier del Tottenham, che vince in tutte le competizioni ad eccezione del campionato: quinto ko nelle ultime sei partite di Premier, il quarto consecutivo. A fare festa stavolta è il Leicester, che si impone 2-1 e in rimonta a Londra. Gli Spurs passano in vantaggio al 33' grazie al colpo di testa di Richarlison su cross dalla destra di Porro. L'inizio di secondo tempo della squadra di casa, però, è da incubo: dopo 57 secondi, De Cordova-Reid mette dentro, Kinsky la buca e Vardy non può fare altro che ringraziare e insaccare per l'1-1. Passano solo quattro minuti ed ecco il ribaltone: El Khannouss approfitta dello spazio centrale, si invola verso la porta e tirando dal limite trova l'angolino basso. Postecoglou prova subito a rimediare inserendo Moore e Reguilon, ma l'unico a rendersi pericoloso è Kulusevski, fermato in ogni caso da Stolarczyk. Finisce 2-1 e il Leicester si tira fuori dalla zona retrocessione, quella ora pericolosamente vicina anche per il Tottenham, solo a +8 sul Wolverhampton.