Premier League: l’Arsenal frena in casa del Fulham, pari tra Leicester e Brighton

LEICESTER-BRIGHTON 2-2

Pareggio anche per il Leicester, che riprende il Brighton da 2-0 a 2-2. I padroni di casa provano a far valere il fattore campo in avvio, ma con il passare dei minuti i Seagulls diventano sempre più padroni del match. Verso la fine del primo tempo gli ospiti stappano la partita: al 37’ Estupinan innesca Lamptey, che segna l’1-0 che vale il vantaggio all’intervallo. Gli uomini di van Nistelrooy nel corso del secondo tempo provano timidamente a riportare l’incontro in equilibrio, ma al 79’ arriva il potenziale colpo del ko da parte della squadra di Hurzeler: Minteh segna la rete del 2-0, con il vantaggio che aumenta a poco più di seicento secondi dal termine. Partita in cassaforte? Non proprio, perché le Foxes nel giro di pochi minuti sono autori di una straordinaria rimonta: all’86’ il solito Vardy accorcia le distanze, poi al 91’ serve l’assist per il 2-2 finale di Decordova-Reid. Con questo pareggio il Brighton sale a 24 punti in classifica, al settimo posto. Dieci punti in meno per il Leicester, sedicesimo e poco al di sopra della zona retrocessione.